Панков намерен возродить традицию авторского музтеатра на посту худрука «Ленкома»

Панков намерен возродить традицию авторского музтеатра на посту худрука «Ленкома»

22.01.2025

Художественный руководитель театра «Ленком» Владимир Панков обсудил свои намерения на новом посту в беседе с ТАСС. Он отметил, что одним из его приоритетов станет работа с командой, а также восстановление традиций авторского музыкального театра в «Ленкоме».

Панков признался, что испытывает волнение по поводу своего назначения и предложения возглавить этот легендарный театр. Он уточнил, что в «Ленкоме» собралась уникальная труппа с талантливыми артистами, и ему важно продолжить работу, направленную на развитие авторского музыкального театра. Этот подход был заложен ранее народным артистом СССР и режиссером Марком Захаровым, который также стремился развивать эту традицию.

Панков подчеркнул, что ему близко искусство, существующее на стыке театра и музыки, которым занимался Захаров. Он отметил, что Захаров сосредоточил свое внимание на авторском музыкальном театре, а не на оперетте или мюзикле. Режиссер добавил, что в студии Soundrama, которую он курирует более 20 лет, а также в Центре драматургии и режиссуры он продолжает эту работу.

Напомним, что недавно московский департамент культуры объявил о введении новых должностей в театре «Ленком Марка Захарова», где пост президента занял Марк Варшавер, а художественным руководителем стал Владимир Панков.


Фото: YouTube