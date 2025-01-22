Панков намерен возродить традицию авторского музтеатра на посту худрука «Ленкома»

Художественный руководитель театра «Ленком» Владимир Панков обсудил свои намерения на новом посту в беседе с ТАСС. Он отметил, что одним из его приоритетов станет работа с командой, а также восстановление традиций авторского музыкального театра в «Ленкоме».





Панков признался, что испытывает волнение по поводу своего назначения и предложения возглавить этот легендарный театр. Он уточнил , что в «Ленкоме» собралась уникальная труппа с талантливыми артистами, и ему важно продолжить работу, направленную на развитие авторского музыкального театра. Этот подход был заложен ранее народным артистом СССР и режиссером Марком Захаровым, который также стремился развивать эту традицию.





Панков подчеркнул, что ему близко искусство, существующее на стыке театра и музыки, которым занимался Захаров. Он отметил, что Захаров сосредоточил свое внимание на авторском музыкальном театре, а не на оперетте или мюзикле. Режиссер добавил, что в студии Soundrama, которую он курирует более 20 лет, а также в Центре драматургии и режиссуры он продолжает эту работу.





Напомним, что недавно московский департамент культуры объявил о введении новых должностей в театре «Ленком Марка Захарова», где пост президента занял Марк Варшавер, а художественным руководителем стал Владимир Панков.









Фото: YouTube