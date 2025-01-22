Вологодские реставраторы восстановят уникальную икону XVII века

Три реставратора из Вологды начали работу над восстановлением уникальной иконы XVII века, изображающей святого Кирилла Белозерского, основателя крупнейшего в Европе Кирилло-Белозерского монастыря. Святыня поступила в Кирилло-Белозерский музей-заповедник в крайне аварийном состоянии, сообщили ТАСС в учреждении.





Директор музея Михаил Шаромазов отметил , что икона «Преподобный Кирилл Белозерский» нуждалась в срочной реставрации. В восстановлении участвуют три профессиональных реставратора: художник-реставратор темперной живописи Иван Федышин занялся восстановлением лик святого, художник по металлу Светлана Смирнова работает над серебряным окладом, а заведующий отделом реставрации Николай Петухов занимается основой и красочным слоем иконы.





Кирилл Белозерский был не только основателем и игуменом монастыря, но также книжником, духовным писателем и святым Русской православной церкви. В 1397 году он основал на вологодской земле монастырь, который со временем стал значимым духовным центром Руси. Преподобный Кирилл считается одним из основополагающих фигур древнерусского монашества. Его подвижнические усилия способствовали распространению христианского просвещения и православных монастырей на севере Руси. В 1547 году он был канонизирован Макарьевским собором.





Шаромазов добавил, что в фондах музея хранится множество памятников, связанных с образом преподобного Кирилла, включая детали одежды, изготовленные выдающимися мастерскими XVI-XVII веков, а также эмалевые медальоны и гравюры.









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