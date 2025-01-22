Появились первые кадры фильма «Первый на Олимпе»

Вышел тизер-трейлер предстоящего масштабного художественного фильма «Первый на Олимпе».





Картина рассказывает о жизни и спортивных достижениях двукратного олимпийского чемпиона и шестикратного чемпиона Европы Юрия Тюкалова. За производство фильма отвечают Star Media, телеканал «Россия» и кинокомпания «Централ Партнершип» при поддержке Фонда кино.





В фильме, который основан на реальных событиях, главную роль исполнил Глеб Калюжный. В фильме также снимались Андрей Смоляков, Артем Быстров, Елена Лядова, Владимир Ильин, Алексей Кравченко, Иван Стебунов, Антон Филипенко, Ирина Паутова и Марк-Малик Мурашкин.





«Гребля — самый сложный вид спорта, который мне когда-либо доводилось осваивать. Это намного сложнее, чем кажется, намного интереснее. И это что-то, что уже навсегда с тобой, вот как ты на велосипеде научился один раз ездить, вот, вроде, так научился грести. Здесь задействованы 95% групп мышц, потому что это действительно непросто», — поделился впечатлениями исполнитель главной роли Глеб Калюжный.





Фильм «Первый на Олимпе» выйдет в прокат 9 октября. Прокатчиком выступит компания «Централ Партнершип».









Фото: пресс-служба фильма "Первый на Олимпе"