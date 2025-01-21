Стали известны даты проведения кинофестиваля «Послание к человеку»

Международный кинофестиваль «Послание к человеку» состоится в Санкт-Петербурге с 17 по 25 октября 2025 года, сообщила пресс-служба мероприятия. В этом юбилейном, 35-м по счету, фестивале зрители смогут увидеть множество фильмов, достойных внимания. Кроме того, особое «Эхо» фестиваля обеспечит показы лучших работ в пяти регионах России с 1 по 30 ноября.





Прием заявок на участие в трех конкурсах — международном, национальном и экспериментальном In Silico — пройдет с 21 января по 1 июля. В программе фестиваля традиционно представят около 200 полнометражных и короткометражных фильмов со всего мира.





Программный директор кинофестиваля Михаил Ратгауз отметил, что отборщики крупных фестивалей часто придерживаются мнения о необходимости соблюдения баланса между заметными и менее яркими картинами. Однако команда «Послания к человеку» не согласна с этим подходом и продолжает активно искать исключительно качественное кино, надеясь увидеть новые интересные работы в заявках.





Фестиваль «Послание к человеку», основанный в 1989 году режиссером Михаилом Литвяковым, который в настоящее время занимает почетное президентское кресло, стал одной из ключевых культурных платформ России. С 2010 года фестиваль возглавляет Алексей Учитель. За три десятилетия своего существования фестиваль привлек множество известных деятелей кино, включая Никиту Михалкова, Вернера Херцога и Эмира Кустурицу.





В 2024 году мероприятия фестиваля посетили десятки тысяч зрителей. Показы фильмов традиционно проходят на главных киноплощадках Санкт-Петербурга.









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