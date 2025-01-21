Александр Олешко представит симфоническую сказку «Петя и волк» в Красноярской филармонии

В Красноярской филармонии состоится показ симфонической сказки Сергея Прокофьева «Петя и волк» с участием заслуженного артиста России Александра Олешко, передает пресс-служба учреждения.



Мероприятие пройдет 25 января в Малом концертном зале им. И.В. Шпиллера в рамках Фестиваля Дмитрия Шостаковича.



Все герои сказки будут представлены одним актером.



«Александр с большим энтузиазмом принял приглашение. Могу отнести это не только к хорошей репутации Красноярска, но и самого произведения. В этой сказке синтез слов и музыки, интересный сюжет, который придётся по душе и взрослому, и ребёнку», — отметил художественный руководитель и главный дирижер Красноярского академического симфонического оркестра Владимир Ланде.



Фестиваль Дмитрия Шостаковича проходит в Красноярской филармонии второй год подряд. В минувшем году фестиваль был посвящен 80-летию полного снятия блокады Ленинграда. Тема этого года — друзья и оппоненты композитора.



Откроется фестиваль 24 января концертом, на котором будет исполнена Восьмая симфония Дмитрия Шостаковича.





Фото: пресс-служба Красноярской филармонии