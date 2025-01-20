Музей русского импрессионизма представит масштабную выставку «Изображая воздух. Русский импрессионизм»

20.01.2025
В Музее русского импрессионизма 14 февраля откроется масштабная выставка «Изображая воздух. Русский импрессионизм».
В экспозицию войдут произведения 70 мастеров — от Константина Коровина, Станислава Жуковского и Игоря Грабаря до Петра Кончаловского и Ильи Машкова, сообщили организаторы. На трех этажах музея будут собраны более 150 произведений из 76 частных и государственных собраний.
Отмечается, что выставка позволит представить, насколько масштабным и распространенным в отечественной художественной культуре рубежа XIX-XX веков было явление русского импрессионизма.
«Этим проектом музей не ставит перед собой задачи проследить весь путь импрессионизма в России или сформировать глоссарий отечественных мастеров-„впечатленцев“. Выставка познакомит с ключевыми чертами импрессионистической стилистики и подчеркнет ее национальные особенности», — говорится в анонсе.
К выставке также будет выпущена книга о русском импрессионизме.
На фото работа С. Жуковского "Летнее утро. Усадьба Рождествено"/предоставлено организатором