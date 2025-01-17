И.о. директора «Росизо» назначен Георгий Москвичев

Исполняющим обязанности директора «Росизо» назначен заместитель экс-главы музейно-выставочного центра Ольги Галактионовой Георгий Москвичев, передает пресс-служба «Росизо».



Ранее стало известно о назначении на пост главы Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ольги Галактионовой.



«Исполняющим обязанности директора „Росизо“ стал заместитель Ольги Николаевны Георгий Москвичев», — сообщили в «Росизо».



Ольга Галактионова возглавляла музейно-выставочный центр «Росизо» с 2021 года. Под руководством Галактионовой были реализованы такие проекты, как «Кукрыниксы. 100 лет», «Филонов. Художник мирового расцвета», «ДК СССР», и другие выставки.



Накануне стало известно о том, что Елизавета Лихачева покидает пост директора ГМИИ им. А.С. Пушкина.











