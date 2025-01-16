Музей русского импрессионизма анонсировал выставочный план на 2025 год

В рамках подготовки к предстоящему в 2026 году юбилею Музей русского импрессионизма уже в наступившем сезоне представит три уникальных выставочных проекта. Ожидается, что первый из них сосредоточится на русском импрессионизме — значимом художественном направлении, которое становится всё более популярным. Летняя экспозиция объединит произведения известнейших французских фовистов и русских экспериментаторов. Также в планах музея подготовить выставку, посвященную Москве и ее знатоку Владимиру Гиляровскому. В ближайшее время музей поделится дополнительными подробностями о каждом проекте.





Первая выставка, названная «Изображая воздух. Русский импрессионизм», пройдет с 14 февраля по 1 июня. Она займет три этажа футуристического здания музея. Экспозиция продемонстрирует огромную значимость импрессионизма как основного художественного метода для некоторых художников и кратковременного увлечения для других. Посетители смогут увидеть работы таких мастеров, как Константин Коровин, Станислав Жуковский, Константин Горбатов и Игорь Грабарь, а также познакомиться с творчеством менее известных художников, среди которых Дмитрий Щербиновский, Арнольд Лаховский и Серафима Блонская.





Во второй половине XIX века стремление художников «освободить» свое творчество привело к активному заимствованию европейских художественных течений. Илья Репин и Василий Поленов, вернувшись из франко-австрийских путешествий, принесли с собой пленэрные этюды и начали знакомить будущие поколения с приемами новой живописи. Вложение термина «русский импрессионизм» в отечественное искусствознание происходит на фоне дискуссий среди искусствоведов и зрителей, когда музей только начинал свою работу.





Экспозиция представит работы 70 художников, включая Илью Репина, Сергея Виноградова и Абрама Архипова, что позволит создать единое представление о направлении и его национальных особенностях. Представленные разделы выставки познакомят с интересом художников к эффектам мерцания, сюжетами повседневной жизни и особенностями «черного импрессионизма». Также живописные этюды впервые покажут как самостоятельные произведения.





На выставке можно будет увидеть почти 160 произведений из 77 частных и государственных коллекций со всей страны, в том числе из Государственной Третьяковской галереи и Государственного Русского музея. Специально для проекта искусственная инсталляция, созданная Ириной Кориной, продемонстрирует, как заложенные импрессионистами традиции находят отражение в современном искусстве.









Фото: Предоставлено пресс-службой Музея русского импрессионизма