Мариинский театр посвятит показ «Медного всадника» 150-летию со дня рождения Глиэра

Мариинский театр представит балет «Медный всадник» к 150-летию со дня рождения композитора, дирижера, педагога и общественного деятеля, народного артиста СССР Рейнгольда Глиэра.





Показ состоится на Новой сцене Мариинки и будет проходить в течение трех дней. Об этом сообщили в пресс-службе театра.





В главных ролях выступят Евгений Коновалов и Анастасия Лукина. За дирижерским пультом будет Владислав Карклин.





В театре рассказали, что Рейнгольд Глиэр был одним из основателей нового направления в советском хореографическом искусстве — драмбалета.





В основу сюжета балета «Медный всадник» легла поэма Александра Пушкина «Медный всадник», а также его роман «Арап Петра Великого» и поэма «Домик в Коломне».





Впервые «Медный всадник» в постановке Ростислава Захарова был представлен в Кировском (ныне Мариинском) театре в марте 1949 года и оставался в репертуаре более тридцати лет.





Валерий Гергиев поручил солисту труппы и хореографу Юрию Смекалову обновить и вернуть этот балет на сцену. Смекалов сохранил лучшее из постановки Захарова, усложнив партии всех исполнителей и увеличив драматизм их игры.





Новая версия балета идет с весны 2016 года.





В серии январских показов этого балета главные партии исполнят ведущие солисты труппы: Тимур Аскеров и Виктория Терешкина, Александр Сергеев и Екатерина Осмолкина, Филипп Степин и Рената Шакирова.









Фото: Наташа Разина/пресс-служба Мариинского театра