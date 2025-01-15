Вручение премии Critics Choice Awards в США отменили из-за природных пожаров

Вручение престижной премии Critics Choice Awards снова отложено из-за природных пожаров в американском штате Калифорния.



Изначально мероприятие должно было состояться 14 января в Санта-Монике и транслироваться в прямом эфире, однако из-за лесных пожаров, которые бушуют в Лос-Анджелесе, церемонию перенесли на 26 января. Позже стало известно о переносе церемонии на неопределенный срок.





«Эта разворачивающаяся трагедия уже оказала глубокое влияние на наше сообщество. Все наши мысли и молитвы с теми, кто борется с разрушительными пожарами, и со всеми, кто пострадал», — заявил Джоуи Берлин, генеральный директор Ассоциации Critics Choice.





Церемония планировалась в Barker Hangar, который находится всего в нескольких милях от района Пасифик-Палисейдс. Из-за пожаров тысячи людей были эвакуированы, сотни домов разрушены.





Среди главных номинантов — фильмы «Злая: Сказка о ведьме Запада», «Конклав» и сериал «Сегун».





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