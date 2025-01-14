Не стало советского актера Сигитаса Якубаускаса

В возрасте 69 лет скончался Сигитас Якубаускас, актер театра, кино и телевидения, а также активный театральный деятель.





Якубаускас родился в 1956 году и в 1977 году завершил обучение в Литовской консерватории. С того времени он начал свою карьеру в Шяуляйском драматическом театре, а также выступал на сцене Клайпедского драмтеатра. За свою карьеру актер исполнил более ста ролей.





Съемочная деятельность Якубаускаса началась в конце 1970-х годов. В его фильмографии числится около двадцати проектов, среди которых такие фильмы, как «Парень с Рабочей улицы», «Все против одного», «Корона ужа», «Девочка со спичками», а также международные проекты, включая польскую ленту «Божья подкладка» и испано-германский фильм «Сердце пирата». Актер появлялся как в эпизодических, так и в главных ролях.





Прощание с артистом прошло в воскресенье, 12 января. Его прах захоронили в Клайпеде, сообщает издание Kauno Diena.









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