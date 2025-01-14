Рязанская елка на всероссийском конкурсе набрала более 8600 голосов

Рязанская область успешно представила проект «Дивная ель – Скопа гончарная» в финале Всероссийского конкурса «Елки России». Мастера региона украсили елку изделиями, выполненными в традициях скопинского гончарного промысла.





Региональное министерство ТЭК и ЖКХ сообщило, что с 9 по 11 января проходило онлайн-голосование за выбор лучшей елки страны. Участники конкурса собрали более 700 тысяч голосов.





Проект Рязанской области получил свыше 8600 голосов, что позволило ему занять место в первой половине рейтинга. Победителями конкурса стали Санкт-Петербург, Чеченская Республика и Московская область. Полные результаты онлайн-опроса доступны для ознакомления на официальном сайте конкурса.









Фото: Rutube