Минкультуры России в 2025 году не будет финансировать игровые сериалы

Министерство культуры России объявило о планах отказаться от финансирования игровых сериалов в 2025 году, сосредоточив внимание на документальном и анимационном кино. Соответствующий приказ уже опубликован.





В бюджете предусмотрено выделение 400 тысяч рублей за одну минуту уникальной авторской анимации, что на 50 тысяч рублей больше, чем в 2024 году, когда эта сумма составляла 350 тысяч рублей. Для минутного анимационного сериала предусмотрена поддержка в размере 300 тысяч рублей.





Финансирование неигрового кино в 2025 году будет полностью покрывать сметную стоимость, но не превышать 15 миллионов рублей. В 2024 году Минкультуры планировало выделить на аналогичные цели 10 миллионов рублей. Поддержка отечественных игровых сериалов не предусмотрена.





Для полнометражных фильмов лимит финансовой поддержки составит 100 миллионов рублей или до 70% от производственных затрат. Аналогичная максимальная сумма также будет доступна для создания детских фильмов.









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