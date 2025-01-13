Жители 70 городов России смогут увидеть киноверсию балета «Снежная королева»

13.01.2025

Жители 70 городов России смогут увидеть киноверсию балета «Снежная королева»
Кинокомпания «Кино.Арт.Про» анонсировала выход киноверсии балета «Снежная королева», постановка которого принадлежит Московскому академическому Музыкальному театру имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко (МАМТ). Премьера состоится 25 января в рамках проекта «Театр в кино».

Пресс-служба проекта сообщила, что телеканал «Россия — Культура» создал эту киноверсию специально для данного проекта. Показы будут организованы в кинотеатрах 70 городов по всей России. С полным списком городов и кинотеатров можно ознакомиться на официальном сайте проекта.

Хореограф-постановщик Максим Севагин отметил, что киноверсия позволит зрителям глубже погрузиться в сюжет, увидеть эмоциональную палитру артистов и тонкости их исполнения. Он также подчеркнул важность этого проекта для людей из разных уголков страны, которые не могут посетить театр, но смогут насладиться спектаклем благодаря «Театру в кино».


Фото: Pixabay.com