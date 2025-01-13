Жители 70 городов России смогут увидеть киноверсию балета «Снежная королева»

Кинокомпания «Кино.Арт.Про» анонсировала выход киноверсии балета «Снежная королева», постановка которого принадлежит Московскому академическому Музыкальному театру имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко (МАМТ). Премьера состоится 25 января в рамках проекта «Театр в кино».





Пресс-служба проекта сообщила, что телеканал «Россия — Культура» создал эту киноверсию специально для данного проекта. Показы будут организованы в кинотеатрах 70 городов по всей России. С полным списком городов и кинотеатров можно ознакомиться на официальном сайте проекта.





Хореограф-постановщик Максим Севагин отметил, что киноверсия позволит зрителям глубже погрузиться в сюжет, увидеть эмоциональную палитру артистов и тонкости их исполнения. Он также подчеркнул важность этого проекта для людей из разных уголков страны, которые не могут посетить театр, но смогут насладиться спектаклем благодаря «Театру в кино».









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