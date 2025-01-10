В России на новогодние праздники чаще всего читали исторический роман

Литературная платформа «Литнет» объявила, что исторический роман стал самым читаемым жанром среди россиян в период новогодних праздников. Согласно данным пресс-службы платформы, продажи книг всех жанров увеличились на 25% по сравнению с предыдущими периодами.





Представители «Литнет» сообщили, что объем прочтений возрос на 10%, а покупки книг увеличились на 20%. Исторические романы продемонстрировали наибольший рост популярности, их читаемость увеличилась почти в три раза, тогда как исторические детективы заняли второе место, их читаемость удвоилась по сравнению с буднями.





Среди исторических романов наибольшей популярностью пользовалась книга «Ладинец» авторства Ларисы Шубниковой. В разделе исторических детективов выделилась книга «Унесенная призраком» Елены Горской. Кроме того, киберпанк занял третью позицию в рейтинге новогодних предпочтений, с популярными произведениями «Зеркало затаенных желаний: Пир обреченных» Дениса Петрикова и «Возрождение — 4. Миссия смотрящих» Степана Кулика. Ужасы и криминальные триллеры также вошли в список самых востребованных жанров, привлекая интерес более чем в два раза по сравнению с прошлыми периодами. Замыкают рейтинг исторический любовный роман, полицейский детектив, космическая фантастика, короткий любовный роман и юмористическая фантастика.





Кемерово стало лидером среди городов по количеству чтений. Омск и Пермь заняли второе и третье места. Тула, Пенза и Брянск оказались на четвертом, пятом и шестом местах соответственно. В десятку наиболее читающих городов вошли также Липецк, Санкт-Петербург, Краснодар и Саратов. В то же время Иркутск, Челябинск, Ижевск, Москва и Ярославль показали небольшое снижение количества прочтений в новогодние праздники по сравнению с обычными рабочими днями.





Кроме того, изменился и график чтения россиян. Во время новогодних праздников пользователи начали читать в 9:00-10:00, тогда как в обычные дни чтение начинали в 6:00. Данные анализа охватили период с 20 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.









Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва