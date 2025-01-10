Минкультуры утвердило принципы господдержки кино в 2025 году

Министерство культуры России утвердило принципы государственной поддержки киноиндустрии на 2025 год. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект ведомственного приказа.





Согласно документу, на полнометражные игровые фильмы дебютантов из профильных вузов планируется выделять не более 60 миллионов рублей. Министерство полностью покроет производство картины, если заявка будет одобрена. Право на такую субсидию получат дебютанты в течение пяти лет после выпуска.





На другие игровые фильмы дебютантов планируется направлять до 70% стоимости, но не более 50 миллионов рублей. Фильмы недебютантов могут получить до 100 миллионов рублей, также покрывая до 70% стоимости производства.





Исключением являются фильмы для детей и юношества — на такие проекты, независимо от опыта авторов, может быть выделено до 100 миллионов рублей с полным покрытием производства.





На документальные фильмы дебютантов планируется выделять до 4 миллионов рублей, а на фильмы опытных авторов — до 15 миллионов рублей для полнометражных и до 5 миллионов рублей для короткометражных.





Также Минкультуры предлагает изменить шкалу экспертной оценки при решении о выделении государственных средств на национальное кино. Вместо десятибалльной шкалы предлагается ввести стобалльную. Экспертами могут выступать сотрудники ведомства и деятели кино.









Фото: пресс-служба Минкультуры России