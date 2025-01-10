В Екатеринбурге поставят фольклорный спектакль «Мифы и легенды Древней Руси»

В Екатеринбурге пройдет премьера музыкально-драматической постановки в жанре фольклорного спектакля «Мифы и легенды Древней Руси».





Премьера спектакля пройдет в марте 2025 года. В основу постановки легли сказки, былички и бывальщины, которые актеры расскажут в сопровождении Уральского государственного русского оркестра.



Главные роли в спектакле исполнят Сергей Чонишвили, Максим Линников, студенты Екатеринбургского государственного театрального института, артисты фолк-группы «Солнцеворот».



Генеральный директор Благотворительного фонда актеров, актриса, заслуженный работник культуры России, почетный член Российской академии художеств Лариса Назарова рассказала, что сценография спектакля выполнена в палехском стиле.



«Подумали о сценографии, и возникла мысль о палехских художниках. Так и решили приурочить наш проект к 100-летию создания Палехской артели древней живописи. Ведь сюжеты былин, сказаний и бытовые сценки художники этой школы чаще всего используют для своей росписи», — отметила Лариса Назарова.



Руководитель добавила, что постановка, оформленная в стиле искусства Палеха, не только послужит популяризации сказок и легенд, но и будет способствовать приобщению к исконно народному творчеству.









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