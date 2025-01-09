Музей, посвященный литовскому поэту XVIII века, основоположнику реалистического направления в литовской литературе Кристионасу Донелайтису, расположенный в поселке Чистые Пруды Калининградской области, сменил название на Литературный музей. Об этом ТАСС сообщили в Калининградском областном историко-художественном музее (КОИХМ), который является его филиалом.





Председатель общества имени Донелайтиса Гинтарас Скамарочюс раскрыл информацию о переименовании в эфире литовского телеканала. Заместитель министра культуры Литвы Ингрида Велюте указала, что Вильнюс не располагает официальными данными. В КОИХМ подтвердили , что изменения вступили в силу в декабре 2024 года по рекомендации местного министерства культуры и туризма. Новое название — «Литературный музей в поселке Чистые Пруды» — стало официальным.





Тем не менее в музейной деятельности не произошло принципиальных изменений. Представитель КОИХМ заверил, что имя Кристионаса Донелайтиса продолжает звучать в экспозициях и экскурсиях. Музей стремится к развитию, что представляет интерес для его сотрудников. Название мемориального комплекса, в рамках которого функционирует музей, осталось прежним — «Мемориальный комплекс, связанный с жизнью и деятельностью классика литовской литературы Кристионаса Донелайтиса».





Собеседник агентства отметил, что данный музей является единственным литературным музеем в регионе. В планах музея — расширение литературных маршрутов и создание новых выставок, посвященных истории региональной литературы и творчеству калининградских писателей и поэтов. Музей активно участвует в областных Днях литературы и проводит мероприятие под названием «Весна поэзии». В последние два года Чистые Пруды приняли выставки из ведущих литературных музеев России, таких как Государственные музеи-заповедники С.А. Есенина и А.С. Пушкина. Эти выставки привлекли значительное количество посетителей из региона и других областей страны.









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