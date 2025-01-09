Сборы кинотеатров России в новогодние праздники превысили 6 млрд рублей

В период с 1 по 8 января 2025 года сборы российских кинотеатров достигли 6 млрд рублей.





По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), топ-20 фильмов, вышедших в прокат в 2025 году, принесли в этот период более 6 млрд рублей, что на 200 млн рублей превысило сборы 2024 года.





Самым кассовым фильмом прошедших новогодних праздников стал «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича». Фильм заработал 2 588 659 995 рублей. В то же время «Холоп 2» режиссера Клима Шипенко, вышедший в прокат в 2024 году, принес 2 639 482 498 рублей.





На втором месте по сборам оказался фильм Дмитрия Дьяченко «Финист. Первый богатырь», собравший 1 898 812 033 рубля. В 2024 году картина «Бременские музыканты» Алексея Нужного также показала хорошие результаты, собрав 1 957 615 266 рублей.









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