Более 50 картин Зураба Церетели представили на выставке в Астрахани

В музейно-выставочном комплексе «Цейхгауз» в Астраханском кремле состоялось открытие выставки работ президента Российской академии художеств Зураба Церетели. Экспозиция включает более 50 произведений, выполненных в технике цветной шелкографии и объемной эмали. Заместитель начальника управления музейно-выставочной деятельности Российской академии художеств Тимур Жимальдинов поделился с журналистами подробностями события.





По его словам, команда уже посещала Астрахань в 2014 году, но на этот раз привезли совершенно новую выставку, которую местные жители еще не видели. В экспозиции представлены около 50 работ, включая новые скульптуры Церетели, созданные в 2022 и 2023 годах.





Выставка приурочена к 90-летию народного художника СССР и России. В 2024 году аналогичные выставки планируют провести в более чем 20 городах и музеях страны. Для астраханской экспозиции работы подбирала дочь художника Лика Церетели. Она учла особенности региона и добавила произведения, изображающие рыбаков и рыбу. Также Жимальдинов сообщил, что Астраханскому музею-заповеднику будет передана скульптура из серии «Горожане».









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