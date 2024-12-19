Сказка «Буратино» выйдет в прокат 1 января 2026 года

Фильм «Буратино», основанный на книге Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино», выйдет в широкий прокат 1 января 2026 года.



О завершении съемок фильма сообщает пресс-служба Art Pictures Studio. В Сети доступен первый тизер сказки. Режиссером проекта выступил Игорь Волошин.



Федор Бондарчук исполнил роль Карабаса-Барабаса, Лев Зулькарнаев — Дуремара. Анастасию Талызину зрители увидят в образе Мальвины, а Марк Эйдельштейн сыграл Артемона. Степан Белозеров воплотил образ Пьеро, а Рузиль Минекаев — Арлекина.



В фильме также снялись Виктория Исакова и Александр Петров в ролях Алисы и Базилио соответственно. Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева исполнила роль Тортиллы.









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