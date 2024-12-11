Маэстро Гергиев впервые продирижирует балетом «Щелкунчик» 31 декабря

Глава Большого и Мариинского театров, маэстро Валерий Гергиев 31 декабря впервые продирижирует балетом «Щелкунчик» в ГАБТ, сообщает пресс-служба Большого театра.



«Под Новый год Валерий Гергиев впервые продирижирует балетом «Щелкунчик» в Большом театре России. 31 декабря в 12:00 легендарный балет П. И. Чайковского «Щелкунчик» впервые будет показан на Исторической сцене Большого в сопровождении Симфонического оркестра Большого театра под управлением Валерия Гергиева», — указано в сообщении.



Главные партии в постановке исполнят Елизавета Кокорева (Мари) и Даниил Пjтапцев (Щелкунчик-принц).



Трансляция именно этого балета будет доступна в прямом эфире на Первом канале, а также во многих российских кинотеатрах.









Фото: Александр Шапунов/пресс-служба благотворительного

фонда Валерия Гергиева