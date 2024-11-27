Выставку в Петербурге посвятят исследованию художественного метода Репина

С 29 ноября 2024 года по 29 марта 2025 года в Парадных залах Музея Академии художеств в Санкт-Петербурге пройдет выставка «Репин. Детали», посвященная русскому художнику Илье Репину. Куратор выставки, Вера Ловягина, рассказала, что посетители смогут увидеть процесс подготовки к созданию живописных полотен и особенности натуры, которую использовал мастер.





В числе экспонатов выставки представлены запорожские штаны для натурщиков картины «Гопак», глиняные фигурки героев из произведения «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» и кресло с красной бархатной обивкой, которое можно увидеть на портретах актрисы Марии Андреевой, актера Павла Самойлова и ученого Владимира Бехтерева.





Ловягина отметила, что Репин был уникальной личностью. Она подчеркнула, что цель выставки — показать его многогранность. Художник не всегда находился на пике славы, его работы вызывали как восторженные отклики, так и резкую критику. Этот контраст стал основой для формирования повествования выставки.





Экспозиция включает более 200 предметов из собрания музея-заповедника «Пенаты», а также экспонаты из коллекций Музея Академии художеств, Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея и других известных учреждений. Ловягина добавила, что впервые с 1940-х годов в выставочное пространство вошли уникальные предметы, такие как посмертная маска и слепок руки Репина, демонстрирующие его физическое состояние к концу жизни.





С точки зрения музееведения выставка также представляет интерес, поскольку вещи, собранные самим Репиным на протяжении всей жизни, редко выставляются и мало изучены. Ловягина сообщила, что с 1962 года началось исследование коллекции, где особое внимание уделяется живописным и графическим работам. Декоративно-прикладное искусство и бытовые предметы долго оставались вне поля зрения, но их история начинает постепенно открываться.









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