Выставка «Неизвестный Щукин. Не только новое искусство» открылась в ГМИИ имени Пушкина

С 26 ноября 2024 года по 16 марта 2025 года в Государственном музее изобразительного искусства имени Пушкина пройдет выставка «Неизвестный Щукин. Не только новое искусство». Об этом сообщила пресс-служба музея.





На открытии мероприятия директор музея Елизавета Лихачева подчеркнула значимость проекта, отметив, что он посвящен той части коллекции Сергея Ивановича Щукина, которая часто остается вне поля зрения исследователей. Лихачева добавила , что выставка стремится создать более полное представление о личности коллекционера, приводит ее слова ТАСС.





Организаторы рассказали, что проект построен как путешествие по цивилизациям и странам, где каждый экспонат отражает интересы семьи Щукиных. В экспозиции представлены артефакты из Древнего Египта, Китая и Японии, а также произведения европейского барокко и элементы русской усадебной и религиозной культуры XVII-XIX веков.





Посетители смогут увидеть разнообразные предметы декоративного искусства, включая собрание икон, которое когда-то находилось в доме Сергея Щукина. Выставка также включает живописные работы мастеров Италии и Нидерландов, древнюю китайскую скульптуру, русские шитые иконы, делфтские вазы, буддийскую икону-танку и европейскую керамику. Архивные документы, сопровождающие экспозицию, помогут зрителям лучше понять историю коллекции.





Лихачева отметила, что проект открыл новые горизонты для сотрудничества между музеями России. Она упомянула, что часть предметов коллекции была передана в различные учреждения по стране, среди которых музей из Якутии и Музей Кавказа. В выставке участвуют также Государственный музей Востока, Государственный Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музеи Московского Кремля, Музей архитектуры имени А. В. Щусева, Российская академия художеств, Государственный музей истории религии и Астраханская государственная картинная галерея имени П. М. Догадина.









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