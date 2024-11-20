В Музее Мирового океана откроется выставка о произведениях капитанов кругосветок

28 ноября в выставочном центре «Пакгауз» стартует выставка «Морской роман под парусом». Этот проект расскажет о знаменитых кругосветных экспедициях, выдающихся капитанах и людях, чья жизнь была связана с морем, а также об их литературных произведениях. В рамках выставки представят произведения изобразительного искусства, авторские фотографии и редкие книги из музейного фонда, посвященные путешествиям и морской тематике.





Для Музея Мирового океана литература о море занимает особое место. Маринистика охватывает не только приключения и поэтические описания морских просторов, но также страницы истории судостроения, значимые морские походы и сражения, а также деятельность русских адмиралов и путешественников, отраженную в их отчетах и мемуарах.





Один из разделов выставки, названный «По следам великих путешественников», посвящен мореплавателям, открывшим новые земли. Посетители смогут узнать о кругосветных экспедициях второй половины XVIII — начала XIX века через произведения таких российских деятелей, как Крузенштерн, Лисянский, Коцебу, Беллинсгаузен и Литке. Их отчеты о путешествиях представляют собой увлекательные литературные произведения, расширяющие кругозор читателей.





Другой раздел выставки, «По волнам литературных произведений», познакомит посетителей с книгами, написанными участниками морских экспедиций и писателями-романтиками. Эти авторы видели в море стихию, раскрывающую личностные качества человека. Одним из наиболее значительных произведений в жанре морских путешествий считается книга Ивана Александровича Гончарова «Фрегат «Паллада», в которой описано кругосветное плавание на военном парусном корабле «Паллада» в 1852–1855 годах. Автор делится впечатлениями о мировосприятии различных народов, их обычаях и верованиях.





Особое внимание уделят разделу «Морской роман по-калининградски». Здесь гости смогут ознакомиться с книгами из одноименной серии Калининградского издательства, выходившими с 1963 по 1993 год. Эти издания имели уменьшенный «карманный» формат и включали романы морской тематики известных русских и зарубежных писателей. Посетители смогут удобно устроиться в кресле и полистать эти произведения в уютной атмосфере выставочного пространства.









Фото: Предоставлено пресс-службой музея-заповедника «Музей Мирового океана»