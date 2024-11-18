Ольга Любимова назвала кино одним из главных направлений сотрудничества с Узбекистаном

Министр культуры России Ольга Любимова провела заседание подкомиссии по культуре межправительственной комиссии Россия — Узбекистан. Подробности она привела в Telegram-канале.





Ольга Любимова заявила, что одно из главных направлений совместной работы двух стран — кино. Благодаря подписанному Соглашению о сотрудничестве в области кинопроизводства расширились прокатные возможности российско-узбекских фильмов, прорабатываются мероприятия в рамках Евразийской киноакадемии и Открытой Евразийской кинопремии.





«Поблагодарила за активное участие учреждений Узбекистана в программе поддержки русских театров зарубежья. В этом году новые постановки по произведениям русских классиков создаются в Государственном молодежном театре Узбекистана в Ташкенте и Самаркандском государственном русском драматическом театре имени А. П. Чехова», — поделилась министр.





По словам Ольги Любимовой, большие перспективы и у сотрудничества в сфере сохранения культурного наследия. Прорабатывается совместный проект по реставрации Дворца Романовых в Ташкенте. Россия поддерживает инициативу создания в Узбекистане собственного реставрационного центра.





Также Развивается взаимодействие в сфере творческого образования. В России обучается около 400 талантливых ребят из Узбекистана, уточнила министр. Стороны поговорили про возможность обучения российских студентов в творческих вузах Узбекистана.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой