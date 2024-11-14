В Чебоксарах пройдут гастроли премии «Онегин»

Национальная оперная премия «Онегин» накануне официальной церемонии впервые совершит гастроли.



Концерт пройдет в Чебоксарах 23 ноября, сообщают организаторы.



«Предстоящий концерт — новшество девятого сезона премии. В театре „Волга опера“ в Чебоксарах выступят две примадонны: Вероника Джиоева и Лариса Костюк, два лауреата „Онегина“ в номинации „Дебют“ Шота Чибиров и Магеррам Гусейнов и номинированная в этом году дебютантка Елизавета Пахомова», — говорится в сообщении.



Церемония вручения Национальной оперной премии «Онегин» состоится 30 ноября на Исторической сцене Мариинского театра. Победителей премии назовут в восьми конкурсных и семи внеконкурсных номинациях.



Почетным гостем церемонии станет итальянский баритон, мировая оперная звезда Амброджо Маэстри.









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