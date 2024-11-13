Дни китайского кино пройдут в Казани

В Казани пройдут Дни китайского кино.



Показы пройдут с 13 по 25 ноября в рамках II Международного форума «Ростки: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество», передает пресс-служба Роскино, организатора смотра.



Показы пройдут в кинотеатре «Мир». В программу войдут пять картин: спортивная комедийная драма «Живешь только раз»; мелодрама «Я люблю тебя!»; фильм для поклонников танцев и всех тех, кто ценит экшн, драму и комедию, — «Шаг к мечте: Раз и навсегда»; криминальный триллер «Бесконечное путешествие» и спортивная драма «Китайский пинг-понг: отпор из тупика».



Ранее Дни китайского кино уже прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Великом Новгороде и Екатеринбурге.



В Роскино отметили, что российско-китайские отношения сегодня находятся в фокусе внимания обеих стран. Стороны активно реализуют совместные кинопроекты, вопросы совместного кинопроизводства обсуждаются на уровне глав государств.





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