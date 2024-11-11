В Зарядье прошел концерт к 100-летию со дня рождения Леонида Когана

В Зарядье состоялся концерт, на котором маэстро Иван Никифорчин впервые выступил с Московским государственным академическим симфоническим оркестром в статусе художественного руководителя оркестра.



Программа концерта была посвящена 100-летию со дня рождения выдающегося скрипача и педагога советской скрипичной школы Леонида Когана.



Гости вечера услышали концерты для скрипки с оркестром Альбана Берга и Моисея Вайнберга, «Приветственную увертюру» Арама Хачатуряна, Концерт для скрипки с оркестром П.И. Чайковского.





В качестве солистов выступили скрипачи Никита Борисоглебский, Равиль Ислямов, а также внук Леонида Когана — Даниил Коган.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России