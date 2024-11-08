08.11.2024
Российская Федерация выступает за создание пространства равноправного сотрудничества с конструктивно настроенными партнерами, заявил первый замминистра культуры Сергей Обрывалин. Об этом он высказался на встрече с коллегами из «Группы двадцати» (G20).
Министры культуры стран «Большой двадцатки» собрались в Бразилии. Обрывалин подтвердил
, что Россия открыта для всех, кто готов выстраивать прочные отношения в условиях многополярного мира и не пытается использовать площадки для профильного диалога в качестве арены для политических инсинуаций, который искажают правду.
Ранее замминистра рассказал о работе ведомства в новых субъектах страны. Обрывалин подчеркнул, что жители этих регионов получили полный доступ к культурной инфраструктуре. Представитель российской делегации в цифрах описал результат работы Минкультуры на новых территориях.
Фото: YouTube