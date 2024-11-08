Более 700 зрителей посмотрели концерт «Хора Турецкого» в Хошимине

В Театре армии города Хошимина состоялся концерт российских арт-групп «Хор Турецкого» и «Сопрано», собравший более 700 зрителей. Мероприятие прошло под руководством народного артиста России Михаила Турецкого.





Генеральный консул России в Хошимине Тимур Садыков отметил, что город снова радушно принимает российских артистов. Он напомнил, что год назад выступление состоялось в Хошиминской опере, и учитывая его огромный успех, в этом году организаторы выбрали более вместительную площадку. Концерт «Хора Турецкого» стал возможным благодаря поддержке правительства Москвы, Министерства иностранных дел России, посольства в Ханое и генконсульства в Хошимине.





В программу выступления вошли классические оперные арии, народные песни и мировые хиты. Также зрители услышали известные произведения, которые многие вьетнамцы впервые узнали еще во времена Советского Союза. Некоторые из этих песен были переведены на вьетнамский язык и стали любимыми среди местных жителей.









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