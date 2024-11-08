В московском метро открылась выставка о подготовке премьеры МХТ Чехова

08.11.2024
На станции «Деловой центр» московского метро начала свою работу выставка, посвященная предстоящей премьере спектакля «Чайка», который поставит Московский художественный театр имени А. П. Чехова. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.
Художественный руководитель и директор театра Константин Хабенский, который выступает режиссером спектакля, отметил
, что выставка представляет собой небольшую, но значимую часть подготовки к важному событию для театра. Он подчеркнул, что фотографии Саши Торгушниковой прекрасно передают атмосферу репетиций и запечатлевают талантливых актеров, которые радуют зрителей в любых форматах. Хабенский добавил, что выставка станет отличным поводом для людей заглянуть в мир театра после напряженного рабочего дня или перед его началом.
На выставке представлены кадры с репетиций постановки. Хабенский отметил, что процесс подготовки проходит в радостной атмосфере. Премьера спектакля «Чайка», основанного на одноименной пьесе Антона Чехова, запланирована на 30 ноября на Основной сцене театра, а повторный показ состоится 1 декабря. Этот спектакль станет режиссерским дебютом Хабенского в театре. Жанр постановки определили как комедию о юношеском максимализме и других положительных человеческих качествах.
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва