«Вызов» Клима Шипенко забрал гран-при кинофестиваля «Лучезарный ангел»

Космическая драма «Вызов», снятая Климом Шипенко с частичными съемками на борту Международной космической станции, одержала победу в главной категории «Лучшее полнометражное игровое кино» на XXI Международном благотворительном кинофестивале «Лучезарный ангел». Об этом сообщает корреспондент ТАСС.





На торжественной церемонии закрытия фестиваля в кинотеатре «Поклонка» Музея Победы председатель жюри народный артист России и кинорежиссер Николай Бурляев объявил победителя. Он отметил, что Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд совершили настоящий подвиг, не только отправившись в космос, но и создав качественное кино. Бурляев вручил памятную статуэтку ангела актрисе Евгении Ахременко, представляющей фильм.





«Вызов» стал первым художественным фильмом, снятым в космосе на Международной космической станции. Этот проект объединил усилия Первого канала, АО «Главкосмос», госкорпорации «Роскосмос», студии Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатра Start при поддержке Фонда кино. Сюжет картины рассказывает о женщине-враче, которая за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС для спасения жизни космонавта.









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