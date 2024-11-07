В Братиславе открылась выставка Игоря Грабаря из фондов российских музеев

В Братиславе открылась выставка «Выдающийся сын русинского народа — русский художник Игорь Грабарь».



Об открытии выставки сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Словакии Виталий Житнюк.



«В Русском доме в Братиславе открылась выставка „Выдающийся сын русинского народа — русский художник Игорь Грабарь“ из фондов Третьяковской галереи, Русского музея, Всероссийского научно- реставрационного центра имени Грабаря, Российского государственного архива кинофотофонодокументов, Вологодского музея-заповедника и Егорьевского историко-художественного музея», — приводит агентство ТАСС слова Житнюка.



Участие в церемонии открытия выставки принял специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. В приветствии к гостям Швыдкой отметил многогранность таланта Грабаря — художника, ученого, общественного деятеля и реставратора.







