В Москве стартовал IV Всероссийский музыкальный конкурс.



Мероприятия проходят в Москве с 4 по 11 ноября, а с 21 по 30 ноября — в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Министерства культуры России.



Отмечается, что конкурс в этом году представляет пять специальностей: «Арфа», «Орган», «Ударные инструменты», «Духовые инструменты», «Ансамбли духовых инструментов».



«Уверена, что конкурс пройдет на высоком профессиональном уровне, вызовет большой интерес со стороны музыкального сообщества, а также откроет новые имена молодых дарований, которые в дальнейшем продолжат традиции исполнительского искусства нашей страны», — отметила в своем приветствии министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.



В министерстве сообщили, что по итогам отборочного тура на конкурсные прослушивания прошли 120 солистов и 13 ансамблей по пяти специальностям.



Прослушивания будут проходить в Российской академии музыки имени Гнесиных, Центре оперного пения Галины Вишневской, Российском национальном Музее музыки.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России











