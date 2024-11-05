05.11.2024
В Москве стартовал IV Всероссийский музыкальный конкурс.
Мероприятия проходят в Москве с 4 по 11 ноября, а с 21 по 30 ноября — в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Министерства культуры России.
Отмечается, что конкурс в этом году представляет пять специальностей: «Арфа», «Орган», «Ударные инструменты», «Духовые инструменты», «Ансамбли духовых инструментов».
«Уверена, что конкурс пройдет на высоком профессиональном уровне, вызовет большой интерес со стороны музыкального сообщества, а также откроет новые имена молодых дарований, которые в дальнейшем продолжат традиции исполнительского искусства нашей страны», — отметила в своем приветствии министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.
В министерстве сообщили, что по итогам отборочного тура на конкурсные прослушивания прошли 120 солистов и 13 ансамблей по пяти специальностям.
Прослушивания будут проходить в Российской академии музыки имени Гнесиных, Центре оперного пения Галины Вишневской, Российском национальном Музее музыки.
Фото: пресс-служба Министерства культуры России