Анимационный фильм «Лунтик: Возвращение домой» собрал в прокате 500 млн рублей, передает Ассоциация продюсеров кино и телевидения.



Отмечается, что мультфильм стал самым кассовым отечественным анимационным фильмом в России, выпущенным не в новогодний период. Он также обошел по показателю сборов все полнометражные картины, созданные на основе анимационных сериалов.



Отмечается, что мультфильм про Лунтика стартовал в сентябре 2006 года. С тех пор вышло 564 серии в эфире, которые собрали 12 млрд просмотров на видеохостинге YouTube.









Фото: кадр из мультфильма "Лунтик"