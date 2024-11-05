«Лунтик: Возвращение домой» собрал в прокате 500 млн рублей

Фильм «Алдан» покажут на площадке национального центра «Россия».
Президент отметил, что значение детской книги «для полноценного развития личности просто неоценимо».
Показы пройдут в рамках фестиваля искусств Daira.
Цены на театральные билеты зависят от спроса, утверждает Марк Варшавер.
По итогам отборочного тура на конкурсные прослушивания прошли 120 солистов и 13 ансамблей по пяти сп...
Фильм «Алдан» покажут на площадке национального центра «Россия».
Президент отметил, что значение детской книги «для полноценного развития личности просто неоценимо».
Показы пройдут в рамках фестиваля искусств Daira.
Цены на театральные билеты зависят от спроса, утверждает Марк Варшавер.
По итогам отборочного тура на конкурсные прослушивания прошли 120 солистов и 13 ансамблей по пяти сп...
Выставка знакомит с 30 поэтами и 30 стихотворениями о Москве.
Съемки картины режиссера Ромена Гавраса стартовали в Греции и продолжатся в Болгарии.
Мультфильм стал самым кассовым отечественным анимационным фильмом в России, выпущенным не в новогодн...
В рамках акции в вечернее время вход в музей был свободным для всех желающих.
Об этом на молодежном форуме «Наследие» рассказал руководитель столичного департамента культурного н...
По словам Ольги Любимовой, Россия и Китай уже сейчас проводят ряд совместных мероприятий в направлен...
Лидерами по числу номинаций на премию стали «Эмилия Перес» Жака Одиара и «Комната по соседству» Педр...
Экспозиция, которую можно посетить до 20 ноября, посвящена культуре народов, традиционным костюмам и...
В программу войдут фильмы-участники главных международных фестивалей, а также новые работы российски...
Премьера пройдет в рамках юбилейного фестиваля, посвященного 90-летию Уральской государственной конс...
В театре отметили, что Мария Ринчинова была не только талантливой артисткой с яркой индивидуальность...
В экспозиции будут представлены более 70 графических листов, выполненных в технике офорта, шелкограф...
Приветствуя участников форума, министр культуры России Ольга Любимова отметила, что проект направлен...
Программа «Культурного марафона» в этом году включает викторины, мастер-классы, творческие задания п...
Церемония подписания документов состоится в рамках реализации Международного проекта «Территория Поб...
05.11.2024