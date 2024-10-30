В Петербурге открылась выставка, посвященная сказкам Александра Пушкина

Российский этнографический музей в Санкт-Петербурге представил выставку «Между обычным и волшебным: мир предметов в произведениях А. С. Пушкина». В экспозиции собрали более 300 предметов народного искусства, многие из которых редко выставляются, сообщила ТАСС Татьяна Зимина, научный сотрудник отдела этнографии русского народа и один из кураторов мероприятия.





Зимина отметила , что в экспозиции представлены вещи различных исторических периодов. Музей использовал предметы бытового обихода, которые нечасто включаются в выставки, чтобы визуализировать миры сказок Пушкина, таких как «Сказка о царе Салтане» и «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». Она добавила, что многие экспонаты относятся к допетровской эпохе и XVII-XVIII векам. Предметы этого периода сохранились в народной традиции и были выявлены этнографами лишь в XIX веке. Среди редких предметов коллекции Зимина назвала ароматницу из «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях» и металлические переносные подсвечники в форме львов.





Выставка организована в шести тематических частях. Пять витрин демонстрируют экспонаты, иллюстрирующие сказки Пушкина, а шестая часть фокусируется на превращении сказочных сюжетов в народное творчество.





Директор музея Юлия Купина подчеркнула, что выставка добавляет «капельку волшебства» благодаря воображению, позволив кураторов выбрать предметы, которые либо звучат в стихотворениях, либо служат аналогами описанных объектов. Она выразила надежду, что посетители смогут соединить свои знания и фантазии с увиденным. Купина уверена, что выставка поможет визуализировать пушкинские сказки через коллекции музея.





Выставка «Между обычным и волшебным: мир предметов в произведениях А. С. Пушкина» останется открытой до 16 марта 2025 года.









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