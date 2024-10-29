Международный фестиваль «Мир рисует счастье» прошел в Таджикистане

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон почеркивал, что независимость представляет собой священное благо, символ патриотической чести и устойчивости государства. Эти слова остаются актуальными почти 30 лет, в течение которых страна сделала значительные шаги к обретению независимости и счастья народа. Организаторы Международного фестиваля «Мир рисует счастье», прошедшего с 20 по 26 октября 2024 года в Таджикистане, наглядно подтвердили это.





Руководитель Департамента счастья Ассамблеи народов Евразии и Африки, Марина Волкова, отметила, что в Таджикистане она встретила множество людей, готовых делиться искренними словами благодарности и обниматься, что не встречалось нигде больше.





Фестиваль «Мир рисует счастье» стал частью масштабного международного творческого проекта, организованного Ассамблеей народов Евразии и Африки, Центром «Агрегатор счастья» и Международной макаренковской ассоциацией. В третий раз он объединил начинающих художников, литераторов и мастеров искусства, чтобы через творчество исследовать понятие счастья, акцентируя внимание на национальных традициях и семейных ценностях.





В рамках фестиваля прошел масштабный конкурс, в котором участники представили рисунки, поделки, плакаты, фотографии и эссе на тему счастья. Работы охватывали такие темы, как любовь к Родине, счастливая семья и единство народов мира. Экспонаты конкурса будут представлены на международных выставках в странах Евразии, а также станут иллюстрациями для проекта #ПисьмаСчастья и публикаций в журнале «Агрегатор счастья».





На данный момент в 2024 году на конкурс поступило 7100 заявок. Среди участников оказались дети с ограниченными возможностями здоровья, многодетные семьи и сироты. Фестиваль проходил на четырех площадках Таджикистана, где были организованы выставки рисунков и культурные мероприятия.









Фото: Предоставлено пресс-службой фестиваля «Мир рисует счастье»