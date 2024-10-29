Музей-заповедник «Херсонес Таврический» в новом году представит уличную инсталляцию «Скифский стан»

29.10.2024
Музей-заповедник «Херсонес Таврический» представит в 2025 году более 20 выставок.
О планах музея в будущем году рассказала на презентации в Министерстве культуры России директор учреждения Елена Морозова.
По словам руководителя, значимая часть будет посвящена музею-заповеднику «Каменная могила» в Запорожской области, который был в 2023 году включен в состав музея.
На древней территории музея в 2025 году будет работать масштабная уличная инсталляция «Скифский стан», в музее будет работать выставка об истории Каменной Могилы. В состав последней войдут археологические памятники, интерактивные зоны, инсталляции.
Кроме того, в новом году планируется открыть новое выставочное пространство на территории парка «Новый Херсонес» — Музей Античности и Византии. В экспозицию войдут около 10 тысяч предметов, рассказывающих историю Херсонеса от античных времен до Средневековья.
В новом году музей также планирует проводить временные выставки, специальные мультимедийные проекты со спектаклями и интерактивной программой.
Ряд выставочных проектов музея расскажут о сельскохозяйственных традициях древнего города, а проект «Рожденная дарить бессмертие» — о виноделии как неотъемлемой части жизни Херсонеса на протяжении тысячелетий.
В число готовящихся проектов вошли также выставка «Эхо войны», «Свидание с Минеей» и другие проекты.
Фото: пресс-служба Минкультуры России