Музей-заповедник «Херсонес Таврический» в новом году представит уличную инсталляцию «Скифский стан»

Музей-заповедник «Херсонес Таврический» представит в 2025 году более 20 выставок.



О планах музея в будущем году рассказала на презентации в Министерстве культуры России директор учреждения Елена Морозова.



По словам руководителя, значимая часть будет посвящена музею-заповеднику «Каменная могила» в Запорожской области, который был в 2023 году включен в состав музея.



На древней территории музея в 2025 году будет работать масштабная уличная инсталляция «Скифский стан», в музее будет работать выставка об истории Каменной Могилы. В состав последней войдут археологические памятники, интерактивные зоны, инсталляции.



Кроме того, в новом году планируется открыть новое выставочное пространство на территории парка «Новый Херсонес» — Музей Античности и Византии. В экспозицию войдут около 10 тысяч предметов, рассказывающих историю Херсонеса от античных времен до Средневековья.



В новом году музей также планирует проводить временные выставки, специальные мультимедийные проекты со спектаклями и интерактивной программой.



Ряд выставочных проектов музея расскажут о сельскохозяйственных традициях древнего города, а проект «Рожденная дарить бессмертие» — о виноделии как неотъемлемой части жизни Херсонеса на протяжении тысячелетий.



В число готовящихся проектов вошли также выставка «Эхо войны», «Свидание с Минеей» и другие проекты.









Фото: пресс-служба Минкультуры России