На ВДНХ пройдет конкурс «Слово музыканта. Дружба народов»

На ВДНХ пройдет международный конкурс «Слово музыканта. Дружба народов».



Мероприятие пройдет 23 и 24 ноября, передает официальный сайт мэра и правительства Москвы.



Сообщается, что проект соберет исполнителей, жюри и зрителей со всей России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья.



В состав жюри конкурса войдут певцы, педагоги, композиторы, участники телевизионных проектов и конкурсов. Главным призом станет авторская песня, которая будет написана специально для победителя. Вручит главный приз певица, композитор и актриса Мариам Мерабова.



Принять участие в конкурсе могут все желающие от 4 до 35 лет. Стоимость участия для исполнителей в первом туре составляет 500 рублей, во втором — 4,5 тысячи рублей. Вход для зрителей бесплатный.



Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры, Министерства образования России.









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