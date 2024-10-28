Союз театральных деятелей представит выставку «Итоги сезона № 61»

Союз театральных деятелей России представит с 17 ноября ежегодную выставку московских театральных художников «Итоги сезона № 61».



Выставка будет представлена в залах креативного пространства «Новый Манеж» до 30 ноября 2024 года.



Организаторы сообщили, что в этом году выставка пройдет в 61-й раз. В экспозицию войдут эскизы, макеты, костюмы, куклы, инсталляции, видеосюжеты ведущих мастеров и молодых художников-дебютантов.



Свои работы на выставке представили несколько десятков авторов, среди которых известные мастера Владимир Арефьев, Николай Симонов, Максим Обрезков, Лариса Ломакина, Алексей Кондратьев, Борис Бланк, Мария Данилова, Юрий Хариков.



Отмечается, что «Итоги сезона № 61» посвящаются памяти выдающихся российских художников. В этом году отмечается 90 лет со дня рождения Давида Боровского, 75 лет со дня рождения Олега Шейнциса. Выставка также почтит память Евгения Добровинского. Работы художников займут особое место в экспозиции, рассказали в СТД.









Фото предоставлено организатором