Бахрушинский театральный музей отметит 130-летие 29 октября

Бахрушинский театральный музей 29 октября отметит 130-летие.



По словам генерального директора Бахрушинского театрального музея Кристины Трубиновой, музей сегодня переживает «второе рождение».



«В 2021 году нами был разработан и при поддержке Министерства культуры России реализуется уникальный проект Музейно-театрального квартала «Бахрушинский». Все объекты объединяет главная задача: вовлечение посетителя в историю театра через разные формы активности», — рассказала Трубинова.



По словам руководителя, музей определил для себя несколько ключевых принципов при формировании новых экспозиций: технологичность, иммерсивность и интерактивность.



В музее рассказали, что на сегодняшний день собрание учреждения составляет более 1,5 млн предметов, что делает его третьим музеем в России по размеру фондов. В собрание музея входят фонды выдающихся композиторов, художников и сценографов.



В 2024 году музей осуществил более 20 совместных выставочных проектов с такими партнерами, как Пушкинский музей, Музей Москвы, Русский музей, центр «Зотов», и другими. На выставках музея в 2024 году побывали свыше 100 тысяч человек.









Фото: пресс-служба Бахрушинского театрального музея