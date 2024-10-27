Ольга Любимова: на саммите БРИКС состоялся знаковый диалог о развитии российско-китайского совместного кинопроизводства

Министр культуры России Ольга Любимова опубликовала слова президента РФ Владимира Путина о их беседе с председателем КНР Си Цзиньпином в своем ТГ-канале.





«Председатель Китайской Народной Республики в ходе вечерних мероприятий предложил, чтобы наши кинематографисты поплотнее работали друг с другом. Сейчас, как сообщила министр культуры, готовится один фильм российско-китайский. Я думаю, что председатель КНР, конечно, прав. У нас очень много страниц совместной героической истории, красивой истории. Много таких вещей, о которых с удовольствием широкая аудитория узнала бы», — отметил глава государства.









Фото: ТГ-канал Ольги Любимовой