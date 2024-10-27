Ольга Любимова: на саммите БРИКС состоялся знаковый диалог о развитии российско-китайского совместного кинопроизводства

Публика увидит шоу Luminary совместно с камерным оркестром Новгородской филармонии.
В каст картины вошли Павел Деревянко, Надежда Михалкова и другие актеры.
Жюри отсмотрело 165 фильмов, продолжительность которых составила более 40 часов.
Награды вручал художественный руководитель театра Константин Хабенский.
Художественный перевод и подготовку книги осуществили сотрудники Русского дома в Танзании.
Председатель КНР Си Цзиньпин предложил, чтобы российские и китайские кинематографисты «поплотнее раб...
Публика увидит шоу Luminary совместно с камерным оркестром Новгородской филармонии.
В каст картины вошли Павел Деревянко, Надежда Михалкова и другие актеры.
Жюри отсмотрело 165 фильмов, продолжительность которых составила более 40 часов.
Награды вручал художественный руководитель театра Константин Хабенский.
Художественный перевод и подготовку книги осуществили сотрудники Русского дома в Танзании.
Верхний эстимейт был превышен в пять раз.
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Главные роли исполнят актеры Сергей Филипович и Алиса Рейфер.
Праздничное открытие пройдет в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича.
От Республики Коми была сформирована делегация из 220 человек.
27.10.2024