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Ольга Любимова: на саммите БРИКС состоялся знаковый диалог о развитии российско-китайского совместного кинопроизводства

27.10.2024

Ольга Любимова: на саммите БРИКС состоялся знаковый диалог о развитии российско-китайского совместного кинопроизводства
Министр культуры России Ольга Любимова опубликовала слова президента РФ Владимира Путина о их беседе с председателем КНР Си Цзиньпином в своем ТГ-канале.

«Председатель Китайской Народной Республики в ходе вечерних мероприятий предложил, чтобы наши кинематографисты поплотнее работали друг с другом. Сейчас, как сообщила министр культуры, готовится один фильм российско-китайский. Я думаю, что председатель КНР, конечно, прав. У нас очень много страниц совместной героической истории, красивой истории. Много таких вещей, о которых с удовольствием широкая аудитория узнала бы», — отметил глава государства.


Фото: ТГ-канал Ольги Любимовой