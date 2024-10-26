В Кирове завершились международные молодежные «Циолковские чтения»

В Кирове с 24 по 26 октября состоялся международный космический форум «Циолковские чтения», собравший школьников и студентов из России и других стран. В этом году форум проводился в 35-й раз и включал различные мероприятия по теме космоса и инженерии, сообщает дирекция 650-летия Кирова.





В рамках «Циолковских чтений» в Кирове собрались молодые участники из 25 регионов России и 9 других стран, включая Беларусь, Казахстан, Египет, Индию и Узбекистан. Форум, проходивший с 24 по 26 октября в Детском космическом центре, отметил свое 35-летие. От лица губернатора области участников мероприятия приветствовала заместитель председателя правительства региона Светлана Шумайлова, пожелавшая, чтобы некоторые из них выбрали будущее, связанное с космосом и наукой.





С момента основания форума его бессменным председателем выступает космонавт и академик РАН Виктор Савиных, дважды Герой Советского Союза, почетный житель Кирова и области. В видеообращении он подчеркнул значимость форума как стимула для молодых людей к научным открытиям и исследованию космоса. По его словам, форум способствует популяризации науки среди молодежи и пробуждает в них интерес к космонавтике.





В рамках форума работали секции, посвященные исследованию космоса, медицинским и экологическим аспектам, а также фантастике, где участники представили свои проекты, посещали лекции и дискуссии. Особое внимание было уделено встречам с российскими космонавтами Петром Дубровым и Олегом Блиновым, которые поделились своим опытом и рассказали о текущих разработках в космической сфере.





Торжественная церемония награждения завершила «Циолковские чтения», отметив лучшие проекты участников.









Фото: Предоставлено дирекцией 650-летия Кирова