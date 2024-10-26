В Музеях Московского Кремля представят выставку об эпохе «дворских бурь»

Экспозиция посвящена наследникам Петра Великого и участникам дворцовых переворотов и охватывает период 1725–1801 годов, который считается эпохой «дворских бурь», начиная от правления императрицы Екатерины I до убийства императора Павла I, сообщается на сайте «Музеи Московского Кремля».





В грандиозном выставочном проекте приняли участие 14 музеев, архивов, библиотек: Музеи Московского Кремля, Архив внешней политики Российской империи, Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, Государственный архив Российской Федерации, Государственный исторический музей, Государственный музей истории Санкт-Петербурга, музеи-заповедники «Гатчина», «Останкино и Кусково», «Павловск», «Петергоф», Государственный Эрмитаж, Российская государственная библиотека, Российский государственный архив древних актов, Русский музей.





В Одностолпной палате Патриаршего дворца и Успенской звоннице — демонстрируется более 250 экспонатов и архивных документов, в том числе таких уникальных, как подлинное завещание и корона императрицы Екатерины I, коронационный костюм и гвардейский офицерский мундир Петра II, а также экспонаты, имеющие прямое отношение к истории дворцовых переворотов, — гренадерская шапка, в которой Елизавета Петровна праздновала каждую годовщину своего прихода к власти, или гвардейский мундир с Андреевской лентой, который надела в день переворота будущая Екатерина Великая.





Посетители выставки увидят редкие образцы униформы, амуниции и оружия гвардейских полков, в том числе парадную форму Лейб-компании — гвардейской роты, возведшей на трон императрицу Елизавету Петровну, и снаряжение голштинских войск Петра III.





Также выставка познакомит с портретами и личными вещами ключевых участников придворных заговоров — светлейшего князя Меншикова и князей Долгоруковых, графа Остермана, графа Салтыкова, фельдмаршала графа Миниха и других.





Завершающий раздел выставки посвящен последнему дворцовому перевороту в истории Российской империи, в результате которого был убит император Павел I.

Выставка продлится с 15 ноября до 23 февраля.