В Центральном Доме актера состоялась премьера коллаборации артистов современной музыки и поэзии

26.10.2024
Премьера коллаборации российских артистов современной музыки и поэзии прошла в Центральном Доме актера в Москве. Участники представили музыкальные произведения, основанные на стихах, созданных в рамках Всероссийского фестиваля молодой поэзии «Филатов фест».
Как сообщает ТАСС
, ведущие вечера — поэт и режиссер Влад Маленко, актриса и поэтесса Ольга Ершова.
По мнению команды сетевого проекта «Артмеханика», который организовал мероприятие, такая форма сотрудничества является оптимальной для тех, кто интересуется современной культурой и искусством.
Поп-футуристы NLO выбрали для своего выступления тексты поэта Антона Аносова, а этник-техно группа «Вереница» сотрудничала с юной пианисткой и поэтессой Софьей Юдиной.
Музыкант Lx24 (Алексей Назаров) исполнил песню на стихи Полины Корицкой. «Стихи Корицкой, особенно при прочтении их самой поэтессой (порой, почти шепотом), заставляют слушателей всей душой в них поверить, такой тон оказался созвучен для творчества музыканта», — добавили организаторы.
Тема музыкально-поэтических коллабораций, представленных «Артмеханикой» 25 октября, продолжится 9 ноября с участием новых музыкантов — «Базар», Passmurny и Вари Демидовой.
Фото: Pixabay.com