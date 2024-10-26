Премьера спектакля «2007» пройдет в Театре им. Маяковского

26.10.2024

Премьера спектакля «2007» пройдет в Театре им. Маяковского
В Московском академическом театре имени Маяковского пройдет премьера постановки Дмитрия Крестьянкина «2007». Спектакль создан по результатам экспериментальной программы для подростков «Подтекст: юность», сообщает «Культуромания».

В новой постановке используются реальные истории, в которых изменены лишь имена персонажей. 

Режиссер отметил, что форма исполнения артистов близка к сторителлингу. 

«Эта постановка — наш ответ сегодняшней грубой, порой жестокой реальности», — подчеркнул он. Жанр спектакля обозначен как рок-концерт.


Фото: Pixabay.com