Премьера спектакля «2007» пройдет в Театре им. Маяковского

Ведущие вечера — поэт и режиссер Влад Маленко, актриса и поэтесса Ольга Ершова.
В новой постановке используются реальные истории, в которых изменены лишь имена персонажей.
Заместитель министра культуры Андрей Малышев сообщил о планах по финансированию и поддержке образова...
Экспозиция будет представлена в подцерковном пространстве Смольного собора.
Система интегрирована с онлайн-профилем читателя, что упрощает процесс получения и возврата книг.
Ведущие вечера — поэт и режиссер Влад Маленко, актриса и поэтесса Ольга Ершова.
В новой постановке используются реальные истории, в которых изменены лишь имена персонажей.
Заместитель министра культуры Андрей Малышев сообщил о планах по финансированию и поддержке образова...
Экспозиция будет представлена в подцерковном пространстве Смольного собора.
Система интегрирована с онлайн-профилем читателя, что упрощает процесс получения и возврата книг.
«Писаховские осенины» проходят с участием более 300 исполнителей и 25 творческих коллективов.
Осенью 1824 года состоялось открытие здания Государственного академического Малого театра России.
В данный момент работы продолжаются на шести федеральных объектах.
Фестиваль прошел при поддержке Министерства культуры России, правительства Севастополя, командования...
Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил творческий коллектив с юбилеем.
В фестивале участвуют представители 20 городов России и семи стран мира.
Польская актриса театра, кино и телевидения известна по роли в «Графине Коссель» и других картинах.
Фестиваль «Международные дни джаза» проходит с 25 по 27 октября.
Смотр проходит с 25 по 27 октября.
Гастроли коллектива пройдут в Санкт-Петербурге с 6 по 9 ноября.
Заслуженный артист России Петр Сосновский скончался в пятницу, 25 октября.
Народный артист России Валерий Гергиев призвал строить «культурный мост» с Шэньчжэнем.
Народный артист России заявил, что музыка принадлежит всему миру.
Министр культуры России обсудила подготовку управленцев в профессиональной сфере в рамках рабочего с...
Министерство культуры России поделилось фотографиями с выставки.
26.10.2024