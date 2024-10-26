В Минкультуры России прошел семинар-совещание с руководителями подведомственных научных и образовательных организаций

В Минкультуры России прошла встреча, на которой рассматривались достижения и задачи в области культуры и искусства до 2030 года. Заместитель министра культуры Андрей Малышев сообщил о планах по финансированию и поддержке образовательных учреждений, сообщается на сайте Минкультуры РФ.





На семинаре, который прошел с участием почти двухсот представителей организаций, подведомственных Минкультуры России, обсуждались итоги работы в текущем году и задачи, стоящие перед системой образования и науки в сфере культуры и искусства, до 2030 года.





Заместитель министра культуры Андрей Малышев сообщил о предусмотренных дополнительных средствах в проекте федерального закона о бюджете на 2025-2027 годы для обновления материально-технической базы образовательных учреждений. Это включает закупку музыкальных инструментов и технологического оборудования, капитальный ремонт зданий и увеличение заработной платы для ряда работников. С 2024 года также предусмотрено увеличение именных стипендий до 15 тысяч рублей в месяц для поддержки талантливых студентов.





Кроме того, впервые выделены дополнительные средства на антитеррористическую защищенность учреждений. Малышев и его коллеги обсудили важные темы, такие как совершенствование профильной подготовки в вузах, работа с молодежью в рамках плана противодействия терроризму, а также особенности трехступенчатой модели творческого образования. Обсуждались и другие вопросы, включая реализацию государственной молодежной политики, профориентацию и взаимодействие образовательных организаций с работодателями.





В рамках стратегической сессии, посвященной цифровым компетенциям в творческом образовании, статс-секретарь — замминистра культуры Жанна Алексеева озвучила ключевые моменты программы «Пушкинская карта». В ходе мероприятия были представлены лучшие проекты центров прототипирования, включая VR-тренажеры и AR-музеи, разработанные студентами и преподавателями творческих вузов.









Фото: сайт Минкультуры России