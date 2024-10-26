В Санкт-Петербурге состоится выставка особо чтимых образов Богоматери

27 октября в подцерковном пространстве Смольного собора начнется экспозиция «Чтимые образы Богоматери от Тихвина до Владивостока. Иконы XV — начала XX вв. из частных собраний Москвы», где будут собраны более девяноста уникальных икон, сообщает «Российская газета».





Многие образы из коллекций Светланы Абрамовой, Игоря Вырикова и Александра Шарова будут показаны впервые.





С начала XVI века русские иконописцы стали изображать не только сказания о чудотворных образах, но и молитвы, посвященные Богородице. Это можно увидеть и в экспонатах выставки, включая редкие изображения «Достойно есть», состоящие из четырех сюжетов, иллюстрирующих строки молитвы.





На выставке также будут представлены праздничные иконы, включая комплекты образов из различных иконостасов, а также иконы Покрова и Рождества Христова, выполненные в разных иконографических стилях. Уникальные иконы Богоматери Кипрской и четырехчастная икона с образами Богоматери Иерусалимской, Цареградской, Александрийской и Влахернской также можно увидеть на выставке, которая продлится до 10 декабря.





Экспозиция подготовлена Обществом содействия сохранению и популяризации русской культуры имени Михаила Абрамова с поддержкой Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Петербурге.









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