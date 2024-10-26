В московских парках появились автоматические библиотеки

Департамент культуры Москвы совместно с Департаментом информационных технологий внедрил в столичных парках книгоавтоматы — инновационные устройства, позволяющие горожанам за пару минут взять нужное издание, не посещая библиотеку, передает «Российская газета».





Система интегрирована с онлайн-профилем читателя, что упрощает процесс получения и возврата книг.





Книгоавтоматы размещены уже в 10 парках Москвы, включая усадьбу «Люблино», парк искусств «Музеон», ландшафтный парк «Митино», Измайловский и Бабушкинский парки. Каждый аппарат вмещает 352 книги самых разных жанров: классику, фэнтези, детективы, научную и историческую литературу.





Чтобы взять книгу, нужно отсканировать или ввести номер единого читательского билета и авторизоваться с помощью даты рождения. Информация о взятом издании автоматически обновится в профиле читателя, позволяя не забыть о сроке возврата.









Фото: Pixabay.com